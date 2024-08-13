الرئيس الفلسطيني يزور تركيا ويلقي خطابا أمام برلمانها الخميس

يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس العاصمة التركية أنقرة في 15 أغسطس الجاري، لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للبرلمان التركي، يتحدث فيه عن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة.

وسينعقد اجتماع الجمعية العامة للبرلمان التركي يوم الخميس استثنائيا، وسط عطلته المستمرة لغاية الأول من أكتوبر المقبل، وذلك بناء على دعوة من رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، وفق وكالة الأناضول.

وسيلقي الرئيس الفلسطيني عباس خطاباً في جلسة الجمعية العامة التي ستعقد للإعراب عن دعم البرلمان التركي القوي للشعب الفلسطيني وقضيته ولضمان إيصال صوت الشعب الفلسطيني المظلوم إلى العالم.

وخلال زيارته للبرلمان، سيعقد عباس بداية اجتماعًا ثنائيًا مع قورتولموش، وبعد الاجتماع الثنائي، سيلتقي عباس وقورتولموش بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البرلمان.

وسيتحدث عباس أمام النواب عن الهجمات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في غزة.، وستتم ترجمة خطابه فوريا إلى اللغات الإنجليزية والتركية والفرنسية. وسيستمع أردوغان أيضًا إلى كلمة عباس في قاعة الجمعية العامة للبرلمان.

وبعدها سيزور أردوغان، ونظيره الفلسطيني، ورئيس البرلمان التركي معرض الصور الفوتوغرافية تحت عنوان فلسطين في قاعة الشرف بالبرلمان.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس البرلمان التركي في وقت لاحق أيضاً بالرئيس الفلسطيني عباس والوفد المرافق له في البرلمان.