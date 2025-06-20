رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوقع حملة طويلة الأمد في إيران

قال رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال "يجب أن تكون مستعدة لحملة طويلة الأمد" في إيران.

وصرح زامير في كلمة مصورة بتقنية الفيديو قائلا: "لقد شرعنا في أكثر حملة تعقيدا في تاريخنا".

وأوضح زامير أن "إسرائيل كانت تستعد لهذه الحملة منذ سنوات، وبدأتها لأن الظروف العملياتية والاستراتيجية قد توافرت".

وأضاف أن "أي تأخير إضافي كان سيعني المخاطرة بفقدان هذه الظروف، وخوض حملة في المستقبل في ظل وضع غير مؤات بوضوح".

وتابع زامير أن "إيران كانت تمتلك نحو 2500 صاروخ أرض – أرض عندما شنت إسرائيل هجومها يوم الجمعة الماضي، وبحسب التقديرات، كانت ستصل إلى حوالي 8 آلاف صاروخ خلال عامين".

ولم يتسن التحقق من صحة هذه المعلومات من مصادر مستقلة.

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن خطة إيران لتدمير إسرائيل بلغت في الأشهر الأخيرة مرحلة لا يمكن الرجوع عنها.

ويتمثل الهدف المعلن لإسرائيل في منع إيران من تطوير أسلحة نووية، وهو أمر تنفيه القيادة الإيرانية منذ سنوات.

لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعديد من الدول الغربية تعرب عن قلقها من أن طهران تقترب بشكل متزايد من القدرة على إنتاج أسلحة نووية.