سيراميكا كليوباترا يضم أحمد عابدين من الأهلي

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا ضم أحمد عابدين، مدافع النادي الأهلي الشاب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب نادي سيراميكا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «صمام أمان يعود إلى كتيبة سيراميكا كليوباترا من النادي الأهلي.. رحبوا معنا بلاعبنا أحمد عابدين».

وأصبح أحمد عابدين ثالث لاعب من الأهلي ينتقل إلى سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية فقط، بعد عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد الله المعارين للفريق.

فيما تعاقد الأهلي من سيراميكا كليوباترا مع المهاجم مروان عثمان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وسبق لأحمد عابدين خوض تجربة سابقة مع فريق سيراميكا على سبيل الإعارة، قبل أن يعود للأهلي بعد بطولة أمم إفريقيا تحت 20 عامًا في 2025.