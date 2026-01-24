وزير الدفاع الألماني يدافع عن قوات بلاده في مواجهة انتقادات ترامب

دافع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، عن القوات المسلحة لبلاده في مواجهة مزاعم أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بمهمتها في أفغانستان.

ونقلت صحيفة "بيلد" عن بيستوريوس في مقابلة نشرتها اليوم السبت: "إن قواتنا المسلحة كانت مستعدة عندما طلب حلفاؤنا الأمريكيون الدعم بعد الهجوم الإرهابي الإسلاموي في 2001".

وأضاف: "إن ألمانيا ممتنة للغاية لقواتنا المسلحة بسبب شجاعتها وجهودها عالية الاحترافية".

كان ترامب، زعم مجددا عبر شبكة "فوكس نيوز" أن الولايات المتحدة لم تكن بحاجة إلى حلف الناتو قط. وأشار إلى أن عدة دول أخرى بالناتو أرسلت قوات إلى أفغانستان بعد 11 سبتمبر 2001، لكنهم "ظلوا في المؤخرة قليلا، بعيدا عن الجبهة قليلا".

وشدد بيستوريوس على أن الجنود الألمان تم نشرهم في أفغانستان لمدة 19 عاما، و"أدوا مهامهم في ظل خطر شديد على حياتهم وفي ظل ظروف بالغة القسوة".

وأضاف أن ألمانيا دفعت ثمنا باهظا لالتزامها. وقال في مقابلة الصحيفة: "لقي 59 جنديا وثلاثة رجال شرطة حتفهم أثناء القتال والهجمات أو الحوادث، وما زال يعاني الكثير من الجنود جراء الإصابات التي تعرضوا لها إبان تلك الفترة".