اندلاع 6 حرائق غابات بالمغرب خلال يوم واحد

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أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات في المغرب، الجمعة، تسجيل 8 حرائق في أنحاء متفرقة من البلاد أمس الخميس، بينها 6 اندلعت في مناطق غابوية.

وقالت الوكالة، في بيان، إن فرق التدخل المختصة تمكنت من السيطرة على جميع الحرائق بسرعة وفعالية "بفضل يقظة وتدخلات المصالح المختصة السريعة والمنسقة".

وأضافت أن المساحة الإجمالية المتضررة قُدرت بنحو 20 هكتارا (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع).

وأوضحت أن الحرائق اندلعت في مناطق تطوان، خنيفرة، شفشاون، الخميسات، الدار البيضاء (شمال)، وميدلت (جنوب شرق)، فيما سُجل حريقان خارج النطاق الغابوي في تازة (شرق) وسيدي سليمان (شمال).

وجددت الوكالة دعوتها المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، خاصة في المناطق الغابوية المعرضة لمخاطر الحرائق.

وأكدت ضرورة الامتناع عن إشعال النيران في الفضاءات الطبيعية، بالإضافة إلى عدم رمي أعقاب السجائر أو النفايات القابلة للاشتعال، مع الإبلاغ الفوري عن أي دخان أو سلوك مشبوه للسلطات المحلية أو مصالح الوقاية المدنية والمياه والغابات.

وفي 16 مايو الماضي، أعلنت السلطات المغربية تخصيص نحو 17 مليون دولار لتعزيز جهود مكافحة حرائق الغابات خلال صيف 2025.

وأوضح المدير العام للوكالة عبد الرحيم هومي، آنذاك، أن عدد حرائق الغابات المسجلة خلال 2024 بلغ 382 حريقا، بانخفاض نسبته 82 بالمئة مقارنة بعام 2023.

وأتت تلك الحرائق، خلال العام الماضي، على نحو 874 هكتارا، وتشكل الأعشاب الثانوية والنباتات الموسمية حوالي 45 بالمئة من المساحات المتضررة.

وتغطي الغابات حوالي 12 بالمئة من مساحة المغرب، وتتعرض سنويا لحرائق تختلف في شدتها حسب الظروف المناخية والسلوك البشري.