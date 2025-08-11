 نتنياهو وافق على بحث صفقة شاملة وترامب يناقش خطة احتلال غزة - بوابة الشروق
الإثنين 11 أغسطس 2025 12:28 ص القاهرة
نتنياهو وافق على بحث صفقة شاملة وترامب يناقش خطة احتلال غزة

بيت لحم - وكالة معا
نشر في: الأحد 10 أغسطس 2025 - 11:59 م | آخر تحديث: الأحد 10 أغسطس 2025 - 11:59 م

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف للتفاوض على صفقة شاملة.

من جهته، قال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء بحث في اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطط إسرائيل للسيطرة على معاقل حماس المتبقية في غزة.

واضاف أن رئيس الوزراء بحث مع ترامب في اتصال هاتفي إنهاء الحرب وإعادة الرهائن وإخضاع حماس.

والضوء الأخضر يعني مفاوضات للتوصل إلى اتفاق يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب.

وأوضحت القناة العبرية: "سيتمكن ويتكوف الآن من طرح هذا المقترح خلال محادثاته مع الوسيطين مصر وقطر".

