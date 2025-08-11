 استشهاد صحفيي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع في قصف إسرائيلي على غزة - بوابة الشروق
الإثنين 11 أغسطس 2025 12:28 ص القاهرة
استشهاد صحفيي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع في قصف إسرائيلي على غزة

أحمد علاء
نشر في: الأحد 10 أغسطس 2025 - 11:54 م | آخر تحديث: الأحد 10 أغسطس 2025 - 11:54 م

استشهد الصحفيان أنس الشريف ومحمد قريقع مراسلا قناة الجزيرة في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.

وشنَّ جيش الاحتلال، قصفًا أمام البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وأفاد مجمع الشفاء الطبي بغزة، استشهاد الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع جراء قصف إسرائيلي على خيمتهما، حسبما نقلت قناة الجزيرة.

وفيما لم تعلق قناة الجزيرة حتى كتابة هذه السطور على استشهاد صحفييها، فقد أفادت بأن القصف الإسرائيلي استهدف خيمة للصحفيين أمام البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء الطبي.

وكان جيش الاحتلال قد شن حملة تحريض واسعة النطاق على الصحفيين في غزة، وتحديدًا أنس الشريف، علمًا بأن عشرات الصحفيين استشهدوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.

