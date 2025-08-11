 جيش الاحتلال يعلن اغتيال الصحفي أنس الشريف ويدعي بقيادة خلية تابعة لحماس - بوابة الشروق
جيش الاحتلال يعلن اغتيال الصحفي أنس الشريف ويدعي بقيادة خلية تابعة لحماس


نشر في: الإثنين 11 أغسطس 2025 - 12:57 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 أغسطس 2025 - 12:57 ص

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن اغتيال الصحفي الفلسطيني أنس الشريف، مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة، زاعما أنه كان «عميلا لحركة حماس».
وادعى في بيان نشره عبر حسابه على منصة «إكس» بأنه «إرهابي من حماس انتحل صفة صحفي في قناة الجزيرة»، زاعما أن الشريف كان « زعيما لخلية إرهابية تابعة لحماس وقائد هجمات صاروخية متقدمة على المدنيين الإسرائيليين وقوات الجيش الإسرائيلي».
واستند في مزاعمه إلى ما قال إنها «معلومات استخباراتية ووثائق في غزة»، تشمل «قوائم الأسماء وقوائم تدريب الإرهابيين وسجلات الرواتب»، مدعيا أنها «تثبت أنه كان عميلا لحماس مندمجا في قناة الجزيرة».
واختتم بيانه بالقول: «شارة الصحافة ليست درعا للإرهاب».

