الخارجية الايرانية: طهران لا تستأذن أحدا للدفاع عن أمنها القومي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، أن طهران عازمة على الدفاع عن سيادتها وأمنها القومي، وأنها "لا تستأذن أحدا في استخدام حقوقها المعترف بها"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا)، اليوم الثلاثاء.

وقال كنعاني، في معرض رده على البيان الذي نشرته دول الترويكا الأوروبية (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا): "نشر بيان رؤساء الدول الأوروبية الثلاث في وقت يواصل فيه الكیان الصهيوني ارتكاب جرائم دولية مختلفة، ومنها جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل بسبب تقاعس ولا مبالاة الدول الغربية الداعمة للكیان الإسرائيلي وإفلات السلطات الصهيونية من العقاب زاد من وقاحتها في ارتكاب أبشع الجرائم الدولية".

وأشار إلى تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة وقال "إن الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكیان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني واغتیالاته في بلدان أخرى بالمنطقة تتخذ أبعادا جديدة كل يوم ولا يوجد أي تحرك عملي وفعال من جانب الدول الغربية بما فيها ألمانيا وفرنسا وبریطانیا لوقف هذه الجرائم أو المواجهة ضدها".

وأضاف كنعاني أن "بيان الدول الثلاث المذكورة يطالب بوقاحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد الكیان الصهيوني الذي ينتهك سيادتها وسلامة أراضيها دون أي احتجاج على الجرائم الدولية التي يرتكبها الكیان"، بحسب (إرنا).

وأكد أن "مثل هذه الطلبات تفتقر إلى المنطق السياسي، وتتعارض تماما مع مبادئ وقواعد القانون الدولي، وهي مطالب طموحة وتعتبر دعما علنيا وعمليا لمصدر الجرائم الدولية والإرهاب في المنطقة وتشجيعا لمرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والإرهاب وجرائم الحرب وضد الإنسانية".