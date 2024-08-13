محافظ أسوان: مستشفى النيل التخصصي يخدم 500 ألف مواطن

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، منظومة العمل بمستشفى النيل التخصصي بمدينة إدفو، وأثناء جولته التفقدية بالمستشفى، شدد على أهمية دعم المنظومة الصحية داخل مستشفى النيل لكي تؤدي رسالته في تقديم الرعاية الطبية والعلاجية لأكثر من 500 ألف نسمة على الوجه الأكمل، وذلك ضمن الاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان.

يأتي ذلك برفقة الدكتور أشرف حماد مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور عربي عبدالعال مدير عام المستشفى، فضلاً عن القيادات البرلمانية والتنفيذية.

وأكد المحافظ، تقديمه كل التسهيلات والدعم اللازم للإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في ظل الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لإنهاء تشطيب وتجهيز 11 مستشفى، و112 مركزا طبيا، ووحدة طب أسرة.

واستمع المحافظ لشرح من مدير عام المستشفى، والذي أوضح أن هذا الصرح الطبي الكبير يحتوي على 3 مبانِ، و5 أدوار، وتقع على مساحة 5200 م2، ويضم 255 سريرا في جميع التخصصات والأقسام، وقسم للغسيل الكلوي يضم 60 ماكينة، وقسم الحضانات الذي يضم 20 حضانة، و11 سريرا للرعاية "مركزة وقلب"، لافتاً إلى أن المستشفى يضم كذلك أقسام للأشعة المتنوعة والتحاليل، فضلاً عن أحدث الأجهزة الطبية، علاوة على الكوادر من أطقم الأطباء والتمريض.