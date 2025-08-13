الرعاية الصحية: تنفيذ 21 ألف تدريب طبي في الرعاية الأولية و16 ألف تدريب بالمستشفيات و60 تدريبا خارجيا

• السبكي: ارتفاع البروتوكولات الإكلينيكية من 491 إلى 592 بروتوكولًا والتدريب عليها مع التزام يتجاوز 80% بالتطبيق

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعًا لمتابعة ملف التدريب الطبي والبحوث والتطوير في المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار خطة الهيئة للتعزيز المستمر لكفاءة الكوادر الطبية والإدارية ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

واطلع لسبكي على مؤشرات أداء التدريب خلال الفترة الماضية في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، والسويس" حيث تم تنفيذ أكثر من 21 ألف تدريب طبي في منشآت الرعاية الأولية، و16 ألف تدريب في المجمعات الطبية والمستشفيات، بالإضافة إلى 60 تدريبًا خارجيًا بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص والدول الخارجية والمنظمات الصحية العالمية.

كما أشار إلى ارتفاع عدد البروتوكولات الإكلينيكية من 491 إلى 592 بروتوكولًا مع التزام يتجاوز 80% بالتطبيق، وتنفيذ 31 برنامجًا تدريبيًا على الأدلة الإكلينيكية في كل محافظة بمشاركة أكثر من 3500 متدرب.

وتابع رئيس الهيئة بالتأكيد على أهمية اعتماد جميع أقسام المنشآت الصحية كمراكز تدريب للبورد المصري، موضحًا أنه تم اعتماد 284 قسمًا و369 مدربًا و1047 متدربًا حتى الآن، فضلًا عن توفير أكثر من 5.5 مليون جنيه بإنشاء مركز تدريب الهيئة للإنعاش القلبي الرئوي (BLS وACLS) والذي درّب 13 ألفًا على المستوى الأساسي و600 على المستوى المتقدم.

كما وجّه بإنشاء سجل تدريبي (Log Book) لكل موظف طبي وإداري يتضمن المهارات والمعارف والسلوكيات (KSA)، مع إعداد تقرير ربع سنوي بالالتزام وتوحيد التدريب بجميع المحافظات.

وفي إطار تعظيم الموارد ورفع كفاءة الكوادر، وجَّه رئيس الهيئة بإعداد خطة شاملة لاعتماد أقسام المنشآت الصحية كمراكز تدريب للبورد العربي، بما يعزز الدور التدريبي للهيئة محليًا وإقليميًا.

وأكد السبكي على أن الدراسات والبحوث والتطوير تمثل ركيزة أساسية لاستمرار تطوير النظام الصحي القائم على الأسس العلمية، وضمان تقديم أفضل أداء من مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.

واختتم رئيس الهيئة الاجتماع بتوجيه الشكر لكافة فرق العمل، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري، سواء عبر التدريب المستمر أو دعم البحوث والتطوير، يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف الهيئة في تقديم خدمات صحية متكاملة وذات جودة عالية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وحضر الاجتماع كل من: الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات المالية والاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، الدكتور أحمد عثمان، مستشار رئيس الهيئة للتدريب والتعليم الطبي المستمر، الدكتور محمود الديب، مساعد المدير التنفيذي لشئون التخطيط والخرائط الصحية ومدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتورة سالي عبدالرؤوف، مساعد المدير التنفيذي لشئون تهيئة المنشآت العلاجية ومدير عام الإدارة العامة لشئون الأفرع، الدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، الدكتورة هبة عويضة، مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير، والدكتورة مها سعيد، مدير وحدة اليقظة الدوائية بالهيئة.