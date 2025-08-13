منال عوض توجه بتكثيف جهود تحسين الوضع البيئي لمصرف المحيط بالمنيا

اجتمعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، مع الدكتور عيد الراجحى مساعد الوزيرة للدعم الفنى للحد من التلوث، للوقوف على آخر مستجدات ملف مصرف المحيط بمحافظة المنيا، في إطار اجتماعاتها مع قيادات ومسئولي وزارة البيئة لمتابعة ملفات العمل.

واطلعت الدكتورة منال عوض على الإجراءات التنفيذية والتوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة بشأن مصرف المحيط بمحافظة المنيا، والتي تتضمن أسباب التلوث ومقترحات الحل، حيث تضمنت إجراءات وزارة البيئة عدة محاور، ومنها متابعة وضع خطة لإدارة المخلفات الصلبة للتجمعات السكنية، الواقعة على مصرف محيط اطسا والمصارف الفرعية المتصلة، حيث رصدت اللجنة 10 مواقع وتم التنسيق مع المحافظة بشأنها.

ووجهت عوض بضرورة متابعة الصرف الصناعي لإحدى مصانع السكر، حيث تم بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتم أخذ وتحليل عينات من السيب النهائي للمنشأة، وذلك وفقا للقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات ترخيص المنشآت الصناعية، وتم تنفيذ خطة رصد لنوعية الهواء بالمنطقة، وتضمنت قياسات انبعاثات المداخن، وتبين مطابقتها للمعايير البيئية، إلى جانب إجراء قياس لنوعية الهواء المحيط وتبين عدم تجاوز الحدود الواردة باللائحة التنفيذية لقانون البيئة، بما يوضح جودة الهواء المحيط بالمنطقة بصفة عامة.

واستعرضت الوزيرة الموقف البيئي والتشغيلي لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي وعددهم 3، والتي تقوم بالصرف على مصرف المحيط، وذلك في إطار التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق، وتعرفت على إجراءات التفتيش على الصرف الصناعي خارج نطاق المصرف لعدد من المصانع بالتنسيق مع الهيئة العامة للتتمية الصناعية ومحافظة المنيا، ووزارة الموارد المائية والري، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إلى جانب تنفيذ 62 ندوة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ حملات للتوعية بخطورة إلقاء المخلفات ومدى تضرر مياه المصرف من هذه الممارسات.

ووجهت الدكتورة منال عوض بالتنسيق مع محافظة المنيا للمتابعة الدورية ورفع التراكمات مع الالتزام بخطة إدارة للمخلفات الصلبة في نطاق المصرف، والتنسيق مع وزارات المعنية فيما يخص التزام محطات المعالجة بالكود المصري للتشغيل والصيانة والالتزام بالمعايير البيئية.