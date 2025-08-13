 إيلون ماسك يخسر دعوى قضائية طالب فيها برفض مزاعم أوبن أيه أي بإحداث إزعاج لها - بوابة الشروق
الأربعاء 13 أغسطس 2025 12:38 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟

النتـائـج تصويت

إيلون ماسك يخسر دعوى قضائية طالب فيها برفض مزاعم أوبن أيه أي بإحداث إزعاج لها

واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 13 أغسطس 2025 - 11:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 أغسطس 2025 - 11:47 ص

أصدرت قاضية اتحادية أمريكية حكما بأن إيلون ماسك يجب أن يواجه مزاعم من جانب شركة "أوبن أيه أي" التي تفيد بأن هجماته على الشركة الناشئة في المحكمة وفي وسائل الإعلام ترقى إلى "حملة مضايقات لسنوات".

ورفضت القاضية بالمحكمة الجزئية إيفون جونزاليز روجرز أمس الثلاثاء، طلبا من جانب أغنى رجل في العالم بتجاهل الاتهامات بأنه لجأ للدعاوى القضائية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات في وسائل الإعلام لمحاولة تشويه نجاح "أوبن أيه أي" وذلك بغرض تحقيق استفادة لشركته الناشئة الخاصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي "إكس أيه أي" .

والحكم هو أحدث تطور في معركة قضائية جارية منذ العام الماضي عندما اتهم ماسك "أوبن أيه أي" بالتخلي عن هدفها التأسيسي المتمثل فيه كونها جهة خيرية بقبول تمويل بمليارات الدولارات من مايكروسوفت بدءا من 2019 بعد عام من مغادرته مجلس إدارة "أوبن أيه أي". وأطلق ماسك شركة "إكس أيه أي" في 2023.

ومن المقرر إجراء محاكمة في المحكمة الاتحادي في أوكلاند بولاية كاليفورنيا في مارس المقبل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم يرد أحد محاميي ماسك على الفور على طلب بالتعقيب خارج ساعات العمل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك