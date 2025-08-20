الشهدي حكما لمباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن اتحاد الكرة صباح اليوم الأربعاء، عن طاقم حكام مباراة مودرن سبورت والزمالك في الجولة الثالثة للدوري.

ويلعب الزمالك مع مودرن سبورت مساء الغد الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمسابقة المحلية.

ويدير المباراة الحكم مصطفى شهدي، فيما يعاونه سامي هلهل، وعمر فتحي، وأحمد ناجي حكما رابعا.

فيما يتواجد على تقنية الفيديو حسام عزب، ومحمد محمود لطفي حكم فيديو مساعد.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط من تعادل وفوز، فيما يلاحقه مودرن في المركز السادس برصيد 4 نقاط.