الأربعاء 20 أغسطس 2025 10:02 ص
الشهدي حكما لمباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 20 أغسطس 2025 - 9:48 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 أغسطس 2025 - 9:48 ص

أعلن اتحاد الكرة صباح اليوم الأربعاء، عن طاقم حكام مباراة مودرن سبورت والزمالك في الجولة الثالثة للدوري.

ويلعب الزمالك مع مودرن سبورت مساء الغد الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمسابقة المحلية.

ويدير المباراة الحكم مصطفى شهدي، فيما يعاونه سامي هلهل، وعمر فتحي، وأحمد ناجي حكما رابعا.

فيما يتواجد على تقنية الفيديو حسام عزب، ومحمد محمود لطفي حكم فيديو مساعد.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط من تعادل وفوز، فيما يلاحقه مودرن في المركز السادس برصيد 4 نقاط.


