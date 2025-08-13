أحكمت موجة حارة خانقة قبضتها على أوروبا، متسببة في اندلاع حرائق واسعة النطاق، خصوصا في شبه الجزيرة الأيبيرية، حيث أجبرت النيران آلاف السكان على إخلاء منازلهم.

وأصدرت السلطات تحذيرات قصوى في إيطاليا وفرنسا والبرتغال ومنطقة البلقان وإسبانيا، التي أعلنت وكالتها الوطنية للأرصاد الجوية أن موجة الحر "من المحتمل" أن تستمر حتى الإثنين المقبل.

**الوضع في إسبانيا

وفي إسبانيا، حيث سُجلت عشرات الحرائق المتفاوتة الشدة، لقي رجل مصرعه مساء الإثنين-الثلاثاء في حريق اندلع في بلدة تريس كانتوس شمال مدريد وأتى على أكثر من 1500 هكتار. وفي اليوم نفسه، سقط قتيل ثان في منطقة ليون أثناء محاولته إخماد حريق، فيما أصيب آخر بحروق استدعت نقله إلى المستشفى، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ودُفعت وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية، المؤلفة من نحو ألف جندي، للتعامل مع الكوارث الكبرى، فيما اضطر ستة آلاف شخص لقضاء الليل خارج منازلهم، قبل أن يعود معظمهم بعد تحسن الوضع.

وفي الأندلس جنوبا، اندلع حريق جديد قرب طريفة مساء الإثنين، ما استدعى إجلاء مئات السكان "في وقت قياسي"، بحسب السلطات المحلية، قبل أن يُسمح لغالبية من تم إجلاءهم بالعودة صباح الثلاثاء.

كما تم إجلاء 600 شخص من قرى عدة في منطقة "لاس ميدولاس" المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، قبل أن يعودوا لاحقا، بينما لا تزال حرائق عدة مشتعلة قرب مدينة سامورا. وفي مقاطعة أفيلا، أوقفت السلطات رجلًا بتهمة إشعال حريق عمدًا أتى على 2200 هكتار.

**تعبئة في البرتغال واليونان

وفي البرتغال، دقت الأجراس، الثلاثاء، لتحذير سكان قرية ترانكوسو وسط البلاد، حيث يشارك 700 عنصر إطفاء مدعومين بوسائل جوية في احتواء الحريق الأكبر، وسط مساعٍ من السكان لري الأراضي المحيطة بمنازلهم.

أما اليونان، فطلبت مساعدة الاتحاد الأوروبي لمكافحة أكثر من 100 حريق تؤججها الرياح القوية والجفاف، أبرزها في جزيرة زاكينثوس السياحية وأجزاء من غرب البلاد، حيث تم إخلاء نحو 20 قرية في منطقة أخايا بالبيلوبونيز.

**تحذيرات في إيطاليا وفرنسا

وفي إيطاليا، فُرض أعلى مستوى من التحذير من الحر في 11 مدينة، بينها روما وميلانو وتورينو. وفي فرنسا، حيث تمت السيطرة الأحد على حريق ضخم أتى على 16 ألف هكتار في الجنوب، أعلنت حالة تأهب حمراء في عدة مناطق بالجنوب الغربي والوسط الشرقي.

وفي البلقان، سُجلت 14 بؤرة حريق نشطة في ألبانيا حتى الإثنين، فيما تواصلت الحرائق في كرواتيا ومونتينيجرو، حيث لقي جندي مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة بانقلاب خزان مياه خلال مكافحة الحرائق شمال العاصمة بودغوريتسا. أما كوسوفو، فسجلت في يوليو أعلى درجة حرارة في تاريخها، بلغت 42,4 مئوية.