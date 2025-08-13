الاتحاد العربي للشباب والبيئة يطلق اسم دورة مصطفى فودة على ملتقى البيئة الساحلية الـ13

تستعد مدينة الغردقة لاحتضان ملتقى البيئة الساحلية الـ13، والذي يحمل اسم "دورة أستاذ دكتور مصطفى فودة"، حيث ينظمه الاتحاد العربي للشباب والبيئة، في الفترة من 20 إلى 24 أغسطس 2025 القادم، تحت شعار "شواطئنا حياتنا.. البلاستيك خطرها"، بهدف توحيد جهود الشباب العربي في مواجهة التحديات البيئية الراهنة، وعلى رأسها التلوث البلاستيكي، من خلال تبادل الرؤى والخبرات، وطرح حلول ابتكارية، تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة.

وصرح الدكتور ممدوح رشوان، الأمين العام للاتحاد، بأنه تم إطلاق "دورة العالم الجليل أستاذ دكتور مصطفى فودة"، وبحضوره على ملتقى هذا العالم، تقديرًا وعرفانًا بجهود العالم الجليل مصطفى فودة، وأن يتعرف عليه الشباب المصري والعربي والأفريقي عن قرب من خلال الاستماع والاستمتاع بعلمه وخبراته ومعارفه فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية والبيئات البحرية وآخر المستجدات حول هذه الموضوعات... موضحًا أنه سيتم تكريم الدكتور فودة خلال فعاليات الملتقى باسم الشباب العربي والأفريقي.

وأضاف رشوان أن الملتقى سيتضمن عددًا من المحاور العلمية والأنشطة المتنوعة، تشمل جلسات عامة حول تأثيرات البلاستيك على البيئة الساحلية، وأفضل سبل الاستخدام المستدام للموارد الساحلية، والتشريعات المقترحة لحماية البيئة، إضافة إلى عرض نماذج لمشروعات تساهم في الحد من التلوث البلاستيكي، ودور المحميات الطبيعية في الحفاظ على السواحل والبيئة البحرية.

وأشار إلى أن الملتقى سيشهد أيضًا تنظيم ورش عمل متخصصة حول الاقتصاد الدائري وإنهاء التلوث البلاستيكي، ومبادرات شبابية لابتكار حلول بيئية، فضلًا عن تنظيم حملة ميدانية بعنوان «شواطئ بلا بلاستيك» على شواطئ الغردقة، وزراعة الأشجار في المناطق الساحلية، إلى جانب رحلة بحرية إلى إحدى المناطق البحرية البكر بالغردقة، وأنشطة ثقافية واجتماعية لاستعراض تراث المدن الساحلية العربية.