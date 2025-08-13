ترامب: الدول الأوروبية ترغب في التوصل لاتفاق لتسوية النزاع الأوكراني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجري قريبا محادثات مع العديد من قادة الدول الأوروبية.

كما أعرب ترامب عن اعتقاده بأن الدول الأوروبية ترغب فعليا في التوصل إلى اتفاق لتسوية النزاع الأوكراني، حيث كتب على منصة "تروث سوشيال": "سأتحدث قريبا مع القادة الأوروبيين. إنهم أناس جيدون يريدون إبرام صفقة"، وفقاً لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية قد أفادت بأن رؤساء دول وحكومات الدول الأوروبية سيحاولون وضع موقف موحد مع ترامب، قبل القمة الروسية الأمريكية في الاسكا.

وسيشارك في جولات مفاوضات مختلفة عبر الفيديو حول أوكرانيا، رؤساء دول وحكومات ألمانيا وفنلندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا، بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، والأمين العام لحلف الناتو مارك روته، وكذلك ترامب ونائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس.