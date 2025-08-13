اعتقال رجل بعد إطلاق نار داخل مطار سيدني

أُطلق عيار ناري من سلاح تابع للشرطة في مطار كينجسفورد سميث بمدينة سيدني أثناء إلقاء القبض على رجل، اليوم الأربعاء، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية نقلا عن الشرطة الاتحادية الأسترالية.

وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية إن الرجل تم توقيفه بعد اشتباك مع الشرطة، وخلاله انطلقت رصاصة من سلاح أحد عناصرها داخل مبنى الركاب المحلي رقم 2 بالمطار.

وذكر مطار سيدني في بيان أنه "يتعاون مع الشرطة الاتحادية الأسترالية عقب حادث وقع في وقت سابق من صباح اليوم، ولم تُسجَّل أي إصابات نتيجة الحادث. تم إلقاء القبض على المشتبه به ويواصل المطار العمل بشكل طبيعي".

وأفادت هيئة الإذاعة الأسترالية ووكالة الأنباء الأسترالية "إيه إيه بي" بأن الشرطة أغلقت جزءا من مبنى الركاب رقم 2 كمساحة لجمع الأدلة والتحقيق في ملابسات الواقعة.

ويضم مطار كينجسفورد سميث في سيدني مبنيين للرحلات الداخلية ومبنى واحدا للرحلات الدولية

ووجهت إلى الرجل وهو من ولاية فيكتوريا الأسترالية المجاورة تهمة عرقلة/إعاقة/ترهيب/مقاومة رجل شرطة، والتي تصل أقصى عقوبة بها إلى السجن عامين وتهمة إثارة اضطراب في المطار والتي يمكن أن تؤدي إلى غرامة قدرها 3300 دولار استرالي(2155 دولارا أمريكيا).

وقال القائم بأعمال قائد الشرطة الاتحادية الاسترالية سكوت رافين "لا تتسامح الشرطة الاتحادية الاسترالية مع السلوك المعادي للمجتمع والعدواني في المطارات".