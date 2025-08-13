إندونيسيا تزيد أعداد المطارات الدولية لتعزيز قطاع السياحة

زادت إندونيسيا، من أعداد المطارات الدولية في إطار جهودها لتعزيز قطاع السياحة والنمو الاقتصادي في ظل إدارة الرئيس برابوو سوبيانتو، فيما يعد تغيرا عن سياسة اتبعتها إدارة الرئيس السابق جوكو ويدودو العام الماضي، أدت لخفض أعداد المطارات للسيطرة على التكاليف.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الحكومة قالت أمس الثلاثاء إن عدد المطارات التي تم توصيفها بالدولية ارتفع إلى 40 مقارنة بـ 22 في السابق.

وقال المدير العام للطيران المدني بوزارة النقل لقمان إف لايسا، إنه على المطارات أولا إعداد خدمات الهجرة والجمارك والحجر الصحي والامتثال لمعايير السلامة الدولية قبل أن تستقبل رحلات خارجية.

وأضاف: "توصيف مطار بأنه دولي ليست مسئولية صغيرة".

ويعكس التوسع تعليمات الرئيس الإندونيسي للمسؤولين بزيادة أعداد الرحلات الجوية الدولية المباشرة في أنحاء البلاد لتعزيز السياحة والأعمال في أنحاء البلاد.