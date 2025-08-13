وفاة سائح ألماني بعد سقوطه من ارتفاع 125 مترا أثناء تسلق جبل في موريشيوس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت السلطات المحلية في موريشيوس، الثلاثاء، أن سائحا ألمانيا / 20 عاما / توفي بعد سقوطه من ارتفاع 125 مترا أثناء رحلة تسلق جبل "لو مورن برابانت" في جنوب غرب الجزيرة الواقعة بالمحيط الهندي.

وقالت السلطات إن الحادث وقع يوم الاثنين بينما كان الشاب يتسلق الجبل برفقة صديقين، لأسباب لا تزال غير واضحة.

واستغرقت فرق الإنقاذ عدة ساعات للوصول إلى الضحية بسبب صعوبة التضاريس، ووُجد بلا نبض عند وصول المسعفين، وأُعلن عن وفاته فور وصوله إلى المستشفى.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث، علما بأن جبل "لو مورن برابانت" شهد عدة حوادث مشابهة في السنوات الأخيرة.