توماس مولر يودع ألمانيا قبل انتقاله إلى فانكوفر الكندي

ودع توماس مولر، نجم بايرن ميونخ السابق، الجماهير الألمانية مؤقتا في مقطع فيديو عبر منصة إكس اليوم الأربعاء، وذلك قبل انتقاله إلى فريق فانكوفر وايتكابس الكندي، الذي يشارك في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

قال مولر للكاميرا وهو يركض "اليوم رحلتي إلى فانكوفر، وأركض لآخر مرة في ألمانيا، أنا متحمس جدا للأسابيع القادمة، هيا بنا معا، هيا بنا يا وايتكابس".

وقبلها أكد مولر عبر قناة (سكاي) أنه يشعر بالتوتر نسبيا بسبب هذه الخطوة التي تلي مسيرة طويلة مع بايرن لمدة 25 عاما.

أوضح "لأول مرة انتقل إلى فريق جديد، أنا متحمس، ولكن متوتر أيضا".

أعلن مولر انتقاله إلى وايتكابس الأسبوع الماضي، وذلك بعد تكهنات عديدة بشأن مستقبله على مدار الأشهر القليلة الماضية.

لم يجدد مولر الفائز بكأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا عقده مع بايرن ميونخ، ليغادر الفريق الذي حقق معه ألقابا عديدة منها الثلاثية مرتين في عامي 2013 و2020.

ويستعد وايتكابس لتقديم توماس مولر لوسائل الإعلام، غدا الخميس، ويستعد الألماني المخضرم لخوض أول مباراة مع فريقه الجديد أمام هيوستن دينامو إف سي، يوم الأحد المقبل.

من جانبه، صرح أكسل شوستر، المدير الرياضي للنادي الكندي عبر قناة (سكاي) "ردود الفعل على انضمام مولر كانت استثنائية، إنه أكبر صفقة لنادينا على الإطلاق".