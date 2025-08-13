ديلي ميل: ليفربول يرفض التفريط في كوناتي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يرفض نادي ليفربول الإنجليزي التفريط في مدافعه الفرنسي إبراهيما كوناتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرتبط اسم إبراهيما كوناتي بالانتقال إلى نادي ريال مدريد خلال الفترة الحالية، إلا أن الفريق الإنجليزي يرفض التنازل عن خدماته نهائيًا.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، إن ليفربول ليس لديه أي نية لبيع إبراهيما كوناتي في فترة الانتقالات الحالية.

وأضافت الصحيفة أن هذا الرفض رغم تحركات مسؤوليه لتعزيز خط الدفاع في الوقت الحالي.

صاحب الـ26 عاما لعب مع ليفربول في الموسم الماضي 42 مباراة بواقع 3372 دقيقة، سجل خلالهم هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين.

وتوج اللاعب الفرنسي مع ليفربول بخمس بطولات كالتالي: "كأس رابطة الأندية الإنجليزية مرتين، كأس السوبر الإنجليزي مرة واحدة، الدوري الإنجليزي مرة واحدة، كأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة".