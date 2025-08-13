ضبط شخص يدير ناديا صحيا بدون ترخيص ويستغله لممارسة الأعمال المنافية للآداب في الجيزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت مباحث الآداب، القبض على شخص يدير ناديا صحيا "بدون ترخيص"، ويستغله بممارسة الأعمال المنافية للآداب في الجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بإدارة شخص نادي صحي "بدون ترخيص" كائن بمنطقة العجوزة بالجيزة، واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة، مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الآثم عبر صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي.

واستهجف النادي وأمكن ضبط مالكه وبصحبته (3 سيدات، وشخصين "لهم معلومات جنائية)، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.