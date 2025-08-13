 الصين تفرض عقوبات على بنكين بالاتحاد الأوروبي في إجراءات انتقامية - بوابة الشروق
الأربعاء 13 أغسطس 2025 12:38 م القاهرة
الصين تفرض عقوبات على بنكين بالاتحاد الأوروبي في إجراءات انتقامية

بكين - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 13 أغسطس 2025 - 12:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 أغسطس 2025 - 12:29 م

فرضت الصين عقوبات على بنكين في ليتوانيا، فيما وصفته بالرد على إدراج الاتحاد الأوروبي مؤسستين ماليتين صينيتين ضمن جولته الأخيرة من العقوبات ضد روسيا.

وأفاد بيان لوزارة التجارة الصينية، اليوم الأربعاء، بحظر تعاون الأفراد أو المؤسسات في الصين مع بنكي "يو إيه بي أوربو بانكاس" و"مانو بانكاس إيه بي" الليتوانيين.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض في يوليو الماضي جولة جديدة من العقوبات على الأفراد والشركات التي تدعم روسيا في الحرب التي تخوضها ضد أوكرانيا، ودخلت حيز التنفيذ في التاسع من أغسطس الجاري.

وكان من بين هذه الشركات العديد من الشركات الصينية، رغم أن وزارة التجارة الصينية لم تفصح عن أسماء المؤسسات المالية المشمولة بالعقوبات.

وجاء في البيان أن "الاتحاد الأوروبي - متجاهلا موقف الصين - أصر على إضافة مؤسستين ماليتين صينيتين إلى قائمة عقوباته، لتورطهما المزعوم في روسيا، وقام بتنفيذ العقوبات رسميا في التاسع من أغسطس الجاري".

