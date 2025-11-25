مقرر أممي: إسرائيل تفشل في تقديم دليل على مزاعم تدمير المنازل باعتبارها أهدافا عسكرية

قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاجوبال، إن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم المنازل في قطاع غزة تحت أعذار واهية جزء من جريمة الإبادة الجماعية، ومجزرة مساكن.

وأكد المقرر الأممي في تصريحات نقلتها وكالة سند، اليوم الثلاثاء، أنّ إسرائيل تُبرّر عمليات هدم المنازل في غزة بزعم أنّها أهداف عسكرية، لكنّها في معظم الحالات تفشل في تقديم أي دليل على ذلك.

وأضاف أنّ عمليات الهدم تتم بشكل واسع وعشوائي دون تمييز، واصفًا الأمر بأنّه "انتهاك جسيم لقوانين الحرب وجريمة ضد الإنسانية".

ودمّر الاحتلال قرابة 300 ألف وحدة سكنية كلياً و200 ألف أخرى بشكل بليغ أو جزئي خلال عامي الإبادة.

أدى ذلك إلى تهجير نحو 2 مليون إنسان قسراً، وتكدسهم في خيام مهترئة غير صالحة للعيش، عاشوا فيها ظروفاً قاسية إلى أبعد الحدود، وفقاً لبيانات حكومية .