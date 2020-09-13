قرينة رئيس غانا الأسبق جيري راولينجز تترشح لانتخابات الرئاسة ديسمبر المقبل

أعلنت نانا كونادو اجيماني راولينجز، قرينة رئيس غانا الأسبق جيري راولينجز، عن اختيار حزبها لها لخوض انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في شهر ديسمبر المقبل، ووفقا لبيان صدر اليوم عن الحزب الوطني الديمقراطي الذي تنتمي له سيدة غانا الأولى السابقة، فإن الاختيار وقع عليها بالإجماع لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في ديسمبر المقبل.

وقالت وسائل إعلام محلية إن السيدة راولينجز -التي تبلغ من العمر 72 عاما- ستنافس خصمين ذوي ثقل سياسي في غانا وهما: الرئيس المنتهية ولايته نانا اكوفو ادو (مرشح الحزب الوطني الجديد) والرئيس السابق للبلاد جون دراماني ماهاما (مرشح المؤتمر الوطني الديمقراطي).

يذكر أن ترشح راولينجز هو التجربة الثانية لها لخوض منافسات المضمار الرئاسي، حيث خاضت أولى منافساتها على منصب رئيس البلاد الانتخابات الرئاسية التي عقدت في ديسمبر 2016 ولم يحالفها الحظ حينها.