سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 33 ألفا و523 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد و814 وفاة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت صحيفة "تريبونا" البرازيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن البرازيل سجلت حتى الآن 4 ملايين و315 ألفا و687 حالة إصابة منذ بدء تفشي الوباء، فيما بلغ إجمالي وفياتها 131 ألفا و210 حالات وفاة.

وبحسب الوزارة، تجاوز عدد المتعافين من المرض الـ3.5 مليون حالة.

وتعد البرازيل أكثر الدول تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان حظر التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى.