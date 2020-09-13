إسرائيل: السلام مع الإمارات والبحرين سيكون حارا لأنه بين الحكومات والشعوب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة حكومته، صباح اليوم، إن حديثه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة يوم الجمعة كان "دافئا جدا" حيث تم الاتفاق على "إقامة سلام رسمي وعلاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين وإسرائيل وكل ما يشمل هذا من أمور".

وأضاف نتنياهو: "لدينا الآن اتفاقيتا سلام تاريخيتان مع دولتين عربيتين تم التوصل إليهما خلال شهر واحد. إنني متأكد بأن جميعنا نرحب بهذه الحقبة الجيددة ونحن على أبواب حقبة جديدة. أود أن أعدكم بأن لكل واحد منكم, من خلال وزاراتكم, سيكون جزءا فيه لأن هذا السلام سيكون مختلفا فهو سيكون سلاما دافئا وسلاما اقتصاديا علاوة على السلام السياسي، وسيكون هناك أيضا سلام بين الشعوب".

واستطرد نتنياهو: "ستكون هناك حركة نشطة جدا من الرحلات الجوية بين دولنا والتحمس الكبير الذي يسود في إسرائيل يقابل بالتحمس الكبير الذي يسود في البحرين والإمارات عند المواطنين هناك. فيحدث هنا حقا تغيير هائل".

وأعلن نتنياهو أنه سيغادر هذه الليلة إلى واشنطن من اجل التوقيع على بدء سريان هاتين الاتفاقيتين من أجل تحريك هذا "التغيير التاريخي".

وعقب أوفير جندلمان، المتحدث الرسمي باسم نتنياهو، قائلا: "السلام مع الإمارات والبحرين سيكون حارا لأنه سيشمل الشعوب الثلاثة".