العراق: عمليات البصرة تعلن نجاح المرحلة الرابعة من عمليات «الوعد الصادق»

أعلن قائد عمليات البصرة بالعراق اللواء الركن أكرم صدام مدنف، اليوم الأحد، نجاح المرحلة الرابعة من عمليات "الوعد الصادق"، مشيراً إلى اعتقال 49 شخصا ومصادرة أسلحة وأعتدة.

وقال مدنف -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- "إن العمليات تركزت في مناطق الجنوب والغرب وشمال البصرة"، مشيراً إلى إنها كانت موفقة والنتائج إيجابية والقوات الأمنية حققت أهدافها بالشكل المطلوب ضمن قاطع المسؤولية.

وأضاف أن القوات الأمنية والعسكرية تمكنت من اعتقال 49 مطلوباً حسب مذكرات إلقاء القبض ضمن عمليات الوعد الصادق لهذا اليوم، وتمكنت من مصادرة أسلحة متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع في مناطق الزبير وسفوان وشمال البصرة.

وتابع مدنف: "نؤكد على أوامرنا السابقة بترك قطعة سلاح واحدة في كل بيت من النوع الخفيف"، مؤكداً: "تمكنا خلال عمليات الوعد الصادق من فرض هيبة القانون وحصر السلاح بيد الدولة وقطعنا شوطاً كبيراً في إنهاء وحل النزاعات العشائرية".