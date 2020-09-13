الداخلية: مقتل عنصر إجرامى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالإسماعيلية

أعلنت وزارة الداخلية مقتل عنصر إجرامى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحل اختبائه بمنطقة وادى أم القمر بالإسماعيلية.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قد أكدت تواجد (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة سبق اتهامه في 5 قضايا سرقة بالإكراه - سلاح أبيض - قتل عمد - مخدرات وسلاح ، مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية) ، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضايا (قتل عمد - مخدرات وسلاح – مخدرات) .. بالظهير الصحراوى لمنطقة وادى أم قمر بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية واتخاذه من تلك المنطقة مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وحيازته أسلحة نارية لحماية نشاطه المؤثم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى ، ولدى استشعاره بالقوات، بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها واستقل سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" محاولاً الهرب.

وعلى الفور أحكمت القوات الانتشار وتم مطاردته والتعامل معه حتى تم إسكات مصدر النيران وتبين مقتله ، وتم العثور بجوار جثته على بندقيتين آليتين -و 20 خزينة - مسدس - كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة - 3 كيلوجرامات لمخدر الهيروين - و٢ كيلو جرام لنبات البانجو المخدر - ميزان حساس - مبلغ مالى – السيارة المستخدمة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.