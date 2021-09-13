علق الإعلامي أحمد موسى، على لقطات زحام شديد وتكدس الركاب في محطات مترو الأنفاق بالخط الأول بسبب حدوث عطل أسفر عن توقف الحركة.

وقال خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، إن الفارق بين المحطات القديمة والحديثة يختلف تماما، متسائلا: "لو مفيش عندنا وسيلة نقل زي المترو تخيل هيكون حال البلد إيه".

وأضاف أنّ خط مترو الأنفاق الثالث يشهد حالة تطوير كبرى، أما الخط الأول الذي شهد حالة تكدس، فبحاجة إلى إعادة تطوير، لافتًا إلى أنّ المترو وسيلة نقل حيوية تساعد على امتصاص الزحام من وسائل النقل الأخرى.