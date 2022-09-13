تألقت النجمة الشابة زيندايا بفستان أسود اللون على السجادة الذهبية لحفل توزيع جوائز إيمي لعام 2022، وترشحت الممثلة الشابة لفئة أفضل ممثلة في عمل درامي عن مسلسل "نشوة ــ Euphoria".

وأصبحت زيندايا الحائزة على جائزة إيمي لعام 2022، كأصغر مرشحة تمثيلية للعام الثاني على التوالي، حيث تم ترشيحها لكل من أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي وأفضل فئة مسلسلات درامية.

وتتنافس زيندايا في هذه الفئة مع كل من جودي كومر، لورا ليني، ميلاني لينسكي، ساندا أوه، ريس ويذرسبون.

بدأ توافد النجوم المرشحين على السجادة الذهبية للدورة الرابعة والسبعين من حفل الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية؛ المانحة لجوائز إيمي لعام 2022، وتم استبدال السجادة الحمراء الرسمية بالسجادة الذهبية، كما حرص منظمو الحفل على تعطيرها بعطر خاص استعدادا لاستقبال النجوم.

يقام الحفل بمدينة لوس أنجلوس ومن المقرر أن يتم إذاعته مباشرة على فضائية "NBC" و "Peacock"، إلى جانب "OSN" التي أعلنت انضمامها مؤخرا للفضائيات المختصة بإذاعة الحفل، وتم اختيار الممثل الكوميدي كينان طومسون لتقديم حفل هذا العام.