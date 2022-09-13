الجيزة: غلق وتشميع 13 قاعه أفراح وفوتوسيشن ومناسبات بطريق المريوطية

شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة على قاعات الأفراح بطريق المريوطية نطاق سقارة السياحى بمركز ومدينة أبو النمرس؛ للوقوف علي مدي قانونية عمل القاعات وحصولها علي التراخيص اللازمة والتزامها بإجراءات الحماية المدنية في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة مراجعة والمرور على تلك المنشآت للتأكد من قانونيتها واستيفائها كل الاشتراطات اللازمة للعمل والتشغيل؛ حفاظاً على السلامة العامة للمواطنين.



وقد تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة أبو النمرس بالتعاون مع شرطة المرافق والأجهزة الأمنية فى غلق وتشميع 13 قاعة أفراح ومناسبات وفوتوسيشن مخالفة وغير ملتزمة بإجراءات الحماية المدنية وذلك بطريق المريوطية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك لإدارتها بدون ترخيص وعدم الالتزام بالمعايير المحددة للتشغيل وتلقي شكاوى المواطنين بشأنهم.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حزم وبمنتهى الشدة في مواجهة تلك المخالفات ومنع التعديات بكل صورها.



وشدد على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع المتابعة الميدانية لرصد أية مخالفات وإزالتها فورا ، مؤكداً مواصلة محافظة الجيزة حملاتها التمشيطية بقطاع المريوطية لمراجعة الإجراءات والتصاريح الخاصة بتشغيل وإدارة قاعات الأفراح واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملات التى نفذتها المحافظة بالتعاون مع شرطه المرافق على غلق وتشميع القاعات المشار إليها مع مصادرة بعض محتويات القاعات من كراسي حديد بأنواعها وترابيزات و سماعات دي جي ومضخمات صوت وباور .