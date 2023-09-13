الداخلية الليبية: 40 مفقودا مصريا في درنة في أعقاب الفيضانات

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي طارق الخراز، إن هناك قرابة 40 مفقودا مصريا في مدينة درنة، في أعقاب الفيضانات، وذلك في أعقاب الكشف عن سقوط 145 قتيلا مصريا.

وأضاف في تصريحات لشبكة «سكاي نيوز»، اليوم الأربعاء، أن هناك تواصلا مستمرا لمعرفة معلومات أكثر عن المفقودين، موضحا أن الأجهزة الأمنية طلبت صورا شخصية للتعرف عليهم.

وأوضح أنه تم التعرف على ما يقارب 2100 من ضحايا العاصفة دانيال الذي ضرب مدن شرق البلاد، وتم دفنهم في مدينة درنة، كما دفن 1100 جثة أخرى غير مدونين ولم يتم التعرف عليهم.

وأفاد متحدث الداخلية، بدفن بعض الضحايا من جنسيات أخرى سواء المصرية أو السورية أو الفلسطينية بواقع 150 ضحية.

وتعرضت ليبيا لعاصفة دانيال العنيفة التي أحدثت فيضانات وسيولا حادة، في كارثة خلفت أكثر من 5300 قتيل، بجانب آلاف المفقودين.

وتكبدت مدينة درنة الكلفة الأكبر، بعدما انهار سدّان هناك، بعد ظهر الأحد جراء العاصفة، فتدفقت المياه في المدينة، جارفة معها الأبنية وأي أشخاص بداخلها.