المغرب تفوز على بوركينا فاسو وديا بهدف نظيف

فاز منتخب المغرب على بوركينا فاسو 1 / صفر، مساء الثلاثاء، في مباراة دولية ودية أقيمت في مدينة لنس الفرنسية.

وسجل عز الدين أوناحي هدف المباراة الوحيد للمنتخب المغربي في الدقيقة 36.

ويستعد المنتخب المغربي لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا التي تنطلق في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، وكذلك تصفيات كأس العالم حيث يتواجد في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات زامبيا والكونغو برازفيل وتنزانيا والنيجر وإريتريا.

على الجانب الأخر، سيخوض منتخب بوركينا فاسو بطولة كأس الأمم أيضا، إلى جانب تواجده في المجموعة الأولى بالتصفيات إلى جانب منتخبات مصر وغينيا بيساو وسيراليون وأثيوبيا وجيبوتي.