تقارير: مقتل 11 شخصا على الأقل إثر حريق مبنى سكني في هانوي

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأربعاء، أن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر حريق هائل في مبنى سكني بالعاصمة الفيتنامية هانوي.

وذكرت بوابة "في إن إكسبريس" الإخبارية، نقلا عن أطباء، أن أكثر من 50 شخصا آخرين بمن فيهم أطفال، أصيبوا ويتلقون العلاج في مستشفيات مختلفة. لكن السلطات تخشى من ارتفاع عدد القتلى.

وتحدثت وكالة الأنباء الفيتنامية، عن احتمال سقوط عشرات الضحايا.

وقالت السلطات المحلية، إن نحو 150 شخصا يعيشون في المبنى المكون من 10 طوابق في منطقة ثانه شوان في هانوي، ولم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا في المنزل وقت حدوث الحريق.

وقالت وسائل إعلام، نقلا عن الشرطة، إنه تم إخماد الحريق، الذي ربما اندلع في الطابق الأول من المبنى في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء لأسباب لم تتضح بعد.

وتبحث فرق الطوارئ، عن المزيد من الضحايا بين الأنقاض.