أوضحت وزارة النقل، من خلال تصوير جوي حديث، كيفية تنفيذ مشروع تطوير ميناء العين السخنة، وذلك عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الأربعاء.



وأشارت الوزارة إلى استكمال الأعمال الإنشائية بالميناء، أهمها إنشاء أرصفة بطول 18 كيلو مترا لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كيلو متر، وبعمق 18 متر، واستكمال أعمال تجفيف الخوص السادس بالميناء، وإنشاء 5 أحواض جديدة، بالإضافة إلى إنشاء ساحات التداول بمساحة 8.6 كيلو متر مربع لتصبح إجمالي الساحات 10.6 كيلو متر مربع.



وأظهر الفيديو تركيب مجموعة من القضبان على خطوط السكك الحديدية التي من المخطط يتم إنشائها بطول 17 كيلو متر ليصبح إجمالي خطوط السكك الحديدية بالميناء 22 كيلو متر متصلة بالقطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين /مرسى مطروح).



وأكد الفيديو تنفيذ إنشاء طرق بطول 17 كيلو متر، بالإضافة إلى طريق شرياني بطول 17 كيلو متر رصف خرساني 6 حارات، ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلا داخل الميناء، وكذلك زيادة المساحة بـ 4 كيلو متر مربع حتى تصبح المساحة الكلية 25 كيلو متر مربع وبعمق 18 كيلو متر، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 مترا.



يذكر أنه تم تسليم أولى محطات مشروع تطوير ميناء السخنة (محطة حاويات "هاتشيسون") لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم وهو هاتشيسون العالمية، وتحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO وCMA لأكبر تحالف عالمي في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية في يوليو الماضي، لتنفيذ البنية الفوقية لمحطة حاويات السخنة.