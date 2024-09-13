أبطال مسلسل عمر أفندي يكشفون كواليس العمل مع منى الشاذلي

حلّ أبطال مسلسل "عمر أفندي" ضيوفاً على برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON، ليكشفوا تفاصيل وكواليس العمل الذي حقق نجاحاً كبيراً خلال الآونة الأخيرة.

وأكد بطل العمل الفنان أحمد حاتم، أنه استمتع للغاية بهذه التجربة، وأنه كان يفضّل العيش في حقبة الأربعينيات، إذ يعشق كتابة الخطابات والهدوء والحياة السهلة التي تصنع سلوكاً مميزًا للبشر.

كما عبّر حاتم عن سعادته بردود الأفعال الكبيرة على العمل، ووجّه الشكر للفنان أحمد السقا الذي كان يتحدث معه عقب كل حلقة ويشيد بأدائه.

وأشار إلى أن فكرة العمل كانت لديه من البداية كفيلم مع السيناريست مصطفى حمدي تحت اسم "السرداب"، لكنه لم يكتمل آنذاك، وتوقف المشروع منذ ذلك الحين، حتى فوجئ بالمخرج عبد الرحمن أبو غزالة يتصل به ليخبره عن المسلسل، ليتفاجأ كلاهما بأنه العمل ذاته الذي رشحه السيناريست في البداية لـ "حاتم"، قائلاً: "كان ليا نصيب فيه إني أعمله في النهاية".

وقالت الفنانة آية سماحة إنها وقعت في غرام السيناريو منذ البداية، وتلقت تدريباً لأداء الرقصات داخل المسلسل، لتعلق على دورها قائلة: "زينات في المسلسل شخصيتها قوية وبتحب أهلها جدا.. ست بميت راجل وميقدرش حد يلوي دراعها".

أما الفنان مصطفى أبو سريع، فأكّد أنه أحب شخصية "دياسطي" التي قدمها خلال أحداث العمل، لأنها مكتوبة بشكل جيد في السيناريو، واستعد لها بشكل كبير من خلال الاطلاع على هذه الحقبة الزمنية.

وأضاف: "أنا ذاكرت حقبة الأربعينيات بسبب دياسطي.. خاصة إن المخرج عبد الرحمن أبو غزالة اشتغلت معاه كمساعد أول كتير، وبالتالي كنت بعتبر المسلسل ده مشروعنا كلنا، وذاكرت زيادة عن اللزوم لدرجة كنت بقترح عليه حاجات في الأربعينات يقولي وإحنا مالنا بالكلام ده".

من جانبه، قال الفنان محمود حافظ إن شخصية "أباظة" التي قدمها خلال المسلسل لا تشبهه على الإطلاق، قائلاً: "مظهري يوحي بحدة وشدة.. بس من جوايا خجل كبير جدا، خاصة إني متربي في مجتمع ريفي لينا عاداتنا وتقاليدنا وحياتنا"، وهو ما أيّده فيه أبطال العمل مؤكدين أنهم تفاجأوا بشخصيته الحقيقية.

وداخل ستوديو "معكم منى الشاذلي" قدّم أبطال المسلسل محاكاة للحياة في حقبة الأربعينيات، حيث ارتدى كل منهم زيًّا يناسب تلك الحقبة من برقع وطربوش وأدوات كان يستخدمها المصريون آنذاك، وأدوا بعض المشاهد، إضافة لبروفة مظاهرة كتلك التي تم تصويرها داخل المسلسل.