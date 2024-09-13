المصري يعلن تعاقده مع أحمد القرموطي لـ 4 مواسم

واصلت إدارة النادي المصري سلسلة تدعيمات الفريق استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، وذلك بالتعاقد مع أحمد القرموطي، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا بعقد يمتد لأربعة مواسم.

وأنهى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي كافة إجراءات التعاقد مع لاعب وسط فريق سيراميكا كليوباترا، أحمد القرموطي بناءً على طلب علي ماهر، المدير الفني.

وأتمت إدارة المصري إجراءات الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب ودفع المقابل النقدي للصفقة وكذلك الحصول على توقيع اللاعب الذي يعد سابع صفقات المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يذكر أن القرموطي يبلغ من العمر 27 عامًا، ويشغل مركز الجناح الأيمن كما يجيد اللعب كذلك في مركزي الجناح الأيسر ومحور الارتكاز الهجومي، وسبق له الانضمام لصفوف فريق الفيوم، قبل الانتقال لسيراميكا كليوباترا الذي أعاره لصفوف منتخب السويس.

وتألق أحمد القرموطي مع منتخب السويس، وهو الأمر الذي جعله محط أنظار العديد من أندية الدوري التي طمحت في الظفر بخدماته، إلا أن سيراميكا كليوباترا أعادته مرة أخرى لصفوفها ليتألق على مدار الموسمين الماضيين.