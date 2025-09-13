وزير الزراعة يشيد بالجهود البحثية لدعم الابتكار وتوطين صناعة المبيدات الحيوية في مصر

أشاد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، بالجهود البحثية لخبراء وعلماء مركز البحوث الزراعية، وخاصة في مجال دعم الابتكار وتوطين صناعة المبيدات الحيوية في مصر؛ بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير بدائل آمنة وفعالة للمزارعين.

وقال وزير الزراعة، في بيان اليوم السبت، إن هذه الجهود تخدم توجه الدولة المصرية نحو تعزيز مستقبل الزراعة المستدامة في مصر، والزراعة النظيفة ودعم المحاصيل التصديرية الهامة، لافتا إلى أن المبيدات الحيوية تمثل البديل الأكثر أماناً واستدامة مقارنةً بالمبيدات الكيميائية التقليدية.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور عادل عبدالعظيم، نجاح معهد بحوث وقاية النباتات التابع للمركز، في تسجيل مركبين حيويين جديدين لمكافحة الآفات الزراعية، بما يعزز من توطين صناعة المبيدات الحيوية.

وقال إن المركب الأول واسمه "بيوميتا 2.5% WP" والمستخلص من فطر Metarhizium anisopliae، أثبت فعالية كبيرة في القضاء على العنكبوت الأحمر على محصول الخيار داخل الصوب، بالإضافة إلى مكافحة آفة "الافيستيا" التي تصيب نخيل البلح.

وأشار إلى أن المركب الثاني "بيوسيانا 2.5% WP" والمستخرج من فطر Beauveria bassiana، فقد تم اعتماده خصيصاً لمكافحة دودة الحشد الخريفية التي تهدد محصول الذرة، وجرى إدراج هذين المركبين بشكل رسمي في لجنة مبيدات الآفات الزراعية تحت رقمي 5375 و5378.

ووجه "عبدالعظيم"، الشكر والتقدير إلى فريق البحث المسئول عن برنامج إنتاج المبيدات الحيوية في معهد وقاية النباتات، تقديراً لجهودهم البحثية والعلمية التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز الهام الذي يخدم مستقبل الزراعة المستدامة في مصر.

ومن جهته، أكد الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، مواصلة المعهد دوره الريادي والهام، في تطوير حلول صديقة للبيئة لمكافحة الآفات.

ولفت إلى أن مكون إنتاج المبيدات الحيوية بالمعهد ينتج ويوزع المركب الحيوي "بروتكتو 9.4% WP" وهو مبيد حيوي من جراثيم بكتيريا Bacillus thuringiensis والموصى به ضد مجموعة من الآفات الزراعية الهامة.

وبين أن المعهد مسجل لمركب "بيوكاد 5.5% WP" لمكافحة فراشة درنات البطاطس، وذلك ضمن جهود وحدة البيوتكنولوجيا الجزيئية بالمعهد.