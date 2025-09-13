بولندا تدفع بطائرات بعد تهديد بهجوم بدرونز على أوكرانيا

قالت السلطات البولندية إنها دفعت بطائرات بولندية وأخرى حليفة لحماية المجال الجوي للبلاد، السبت، وذلك بسبب تهديد بضربات جوية بطائرات بدون طيار "درون" في أوكرانيا المجاورة، مضيفة أنه جرى إغلاق مطار مدينة لوبلين شرقي البلاد.

وأشارت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية في بيان، إلى أن الطائرات شاركت في عملية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا "لضمان أمن مجالنا الجوي"، وذلك بعد 3 أيام من إسقاط بولندا طائرات روسية درون في مجالها الجوي بدعم من طائرات عسكرية من حلفائها في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف البيان أن "هذه الإجراءات وقائية بطبيعتها وتهدف إلى تأمين المجال الجوي وحماية المواطنين، خاصة في المناطق المتاخمة للمنطقة المهددة".

ولم يذكر البيان أي انتهاكات للمجال الجوي البولندي.

وفي وقت سابق الأربعاء، أسقطت بولندا طائرات درون في مجالها الجوي، بدعم من طائرات دول في حلف شمال الأطلسي، وهي المرة الأولى التي يُعرف فيها أن دولة عضو في التحالف العسكري الغربي أطلقت النار خلال حرب روسيا في أوكرانيا.

وفي بيان مشترك، أعربت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون عن القلق إزاء اختراق طائرات درون المجال الجوي في بولندا، واتهمت موسكو بانتهاك القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة التأسيسي.

ودعا البيان الذي تلاه وزير الدولة بوزارة الخارجية البولندية مارتشين بوساتسكي قبل اجتماع لمجلس الأمن، روسيا أيضاً إلى وقف "حربها العدوانية على أوكرانيا" والكف عن المزيد من الاستفزازات.

في المقابل، أكدت روسيا أن قواتها كانت تهاجم أوكرانيا وقت توغل الطائرات الدرون، وأنها لم تكن تنوي ضرب أهداف في بولندا.