رئيس الوزراء الباكستاني يشارك في قمة الدوحة لمناقشة العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم السبت، مشاركة رئيس الوزراء محمد شهباز شريف في القمة العربية الإسلامية الطارئة التي ستُعقد في العاصمة القطرية الدوحة بعد غد الإثنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان أن القمة التي شاركت باكستان في رعايتها، سوف تعقد في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على الدوحة والتطورات المتصاعدة في فلسطين، وفي أعقاب محاولات إسرائيل احتلال غزة، وتوسيع الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وتهجير الفلسطينيين قسرا.

ومن المتوقع أن يشارك في القمة رؤساء دول وحكومات وكبار المسئولين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ويسبق القمة، الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية، إذ سيشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، في الجلسة التحضيرية.

وتابعت الوزارة، أن باكستان تولي أهمية بالغة لعلاقاتها مع دولة قطر، وأدانت بشدة العدوان الإسرائيلي على قطر ودول المنطقة الأخرى، مضيفة أنه في بادرة تضامن ووحدة إقليمية.

وزار رئيس الوزراء، الدوحة أمس الأول الخميس، والتقى بالقيادة القطرية، معربًا عن دعم باكستان الثابت لأمن قطر وسيادتها، والتزامها بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.