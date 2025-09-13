 طائرة مسيرة إسرائيلية تلقي قنبلة على بلدة كفركلا في جنوب لبنان - بوابة الشروق
السبت 13 سبتمبر 2025 5:59 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

طائرة مسيرة إسرائيلية تلقي قنبلة على بلدة كفركلا في جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)
نشر في: السبت 13 سبتمبر 2025 - 4:37 م | آخر تحديث: السبت 13 سبتمبر 2025 - 4:37 م

ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة بعد ظهر اليوم السبت على بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

وألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة بعد ظهر اليوم في محيط ساحة بلدة كفركلا القديمة، وتوغلت القوات الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم إلى أطراف بلدة العديسة ونفذت تفجيرا فيها، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

يذكر أن إسرائيل تواصل خرق بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان منذ بدء تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في 5 نقاط في جنوب لبنان.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك