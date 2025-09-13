قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن مستشفيات القطاع سجّلت خلال الـ24 ساعة الماضية 7 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية من بينهم طفلان.

وأضافت في بيان، اليوم السبت، أن إجمالي وفيات سوء التغذية ارتفع إلى 420 شهيدًا، من بينهم 145 طفلًا.

وأشارت إلى أنه منذ إعلان التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) للمجاعة في غزة، سُجّلت 142 حالة وفاة، من بينهم 30 طفلًا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، إن سبب المجاعة في غزة هو القيود على المساعدات وتدمير البنية التحتية ومهاجمة العمليات الإنسانية.

وأضاف لازاريني في تصريح صحفي يوم السبت: «لم أر قط مثل هذا الاستهتار الصارخ بالوضع المحمي للعاملين في المجال الإنساني والمرافق والعمليات».

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مواد غذائية أو علاجات أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وتسمح أحيانًا بدخول كميات محدودة جدًا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة.