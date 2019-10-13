محمد جمعة: حضور أبطال «الممر» أمام الرئيس تتويج لتكريمات الفيلم

عبر الفنان محمد جمعة، أحد أبطال فيلم الممر، عن سعادته بحضور صناع العمل كضيوف شرف في الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، قائلًا: «الشعور بتقدير من الدولة وتوجيه الشكر لنا على الفيلم هو لمحة عظيمة وأعظم تكريم، ونهاية التكريمات العظيمة التي حصل عليها أبطال الفيلم».

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية "cbc» مساء الأحد، أنه للمرة الأولى تلتف جميع فئات المجتمع على فيلم واحد، والذي رغم نجاحه غير المسبوق في السينما إلا أن عرضه في التليفزيون وانتظار المواطنين له كانتظارنا ليلة العيد، حقق نجاحًا أكبر، مشيرًا إلى أن الفيلم أيقظ المشاعر تجاه مصر من جميع الفئات.

وتابع: «إدراك الرئيس لدور الفن داعم أساسي للفنانين في الاستمرارية خاصة وأنه يدرك أهمية القوى الناعمة في المجتمع».

أما دوره كرجل سيناوي أوضح أن البطل يكون مثالًا لأبطال كثيرة في الواقع تختصر في رمز واحد بالفيلم، فالشخصية تختصر دور أهالي سيناء في المشاركة بالحرب والدفاع عن الوطن، منوهًا بأن الدور تطلب مجهودًا كبيرًا خاصة التمرين على اللهجة والأجواء الشاقة والممتعة أيضًا.

وأكد أن أهم أسباب نجاح فيلم الممر هى النية الصادقة من القائمين على العمل تجاه البلاد، خاصة إحساسهم بأن العمل سيظل في التاريخ.