نسبة الإقبال تزيد عن 39% في تونس قبل 3 ساعات من غلق مكاتب الاقتراع

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ارتفعت نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس اليوم الأحد، إلى 2ر39% قبل أكثر 3 ساعات من نهاية الاقتراع.

وأوضحت الهيئة العليا للانتخابات في بيان إعلامي إن نسبة المشاركة زادت عما تم تسجيله في الانتخابات التشريعية الأحد الماضي بنسبة 10%.

وقال رئيس الهيئة نبيل بافون "هذا يبشر بخير، يتوقع أن تكون النسبة أعلى في نهاية الساعات المتبقية للإقتراع".

وكانت أعلى نسبة في ولاية قبلي جنوب البلاد بـ 1ر46 بالمئة فيما شهدت ولاية باجة أقل نسبة بـ1ر30%.

ويتنافس كل من المرشح المستقل قيس سعيد ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي على منصب رئيس الجمهورية في ثاني انتخابات رئاسية ديمقراطية تشهدها تونس بعد انتخاب الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في 2014.

وتغلق مكاتب الاقتراع عند الساعة السادسة مساء فيما سيتسنى لوسائل الإعلام نشر التقديرات الأولية لنتائج استطلاعات الرأي عند الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس.