 أفغانستان: مقتل مدعٍ عام ورجل دين جراء تعرضهما لإطلاق نار - بوابة الشروق
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أفغانستان: مقتل مدعٍ عام ورجل دين جراء تعرضهما لإطلاق نار

أ ش أ
نشر فى : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 12:59 م | آخر تحديث : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 12:59 م

أعلن قائد شرطة إقليم باروان شمالي أفغانستان محمد محفوظ والي زادة، اليوم الأحد، مقتل مدعٍ عام جراء تعرضه لإطلاق نار على أيدي مسلحين مجهولين في مدينة شاريكار عاصمة الإقليم.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، أنه لم تعلن أي جهة أو حركة مسئوليتها عن مقتل هذا المسئول، مشيرةً إلى أن التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات و أسباب وقوع الحادث.

وفي واقعة منفصلة بإقليم بلخ الشمالي، قال المتحدث باسم الشرطة عادل شاه عادل، إن رجل دين مواليًا للحكومة قُتِل على أيدي مسلحين مجهولين، ولم تعلن أي جهة أيضًا مسئوليتها عن الحادث.

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