ماكرون: الهجوم التركي يهدد بوضع إنساني لا يحتمل ويساعد في عودة داعش

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه قد أكد لكل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ضرورة وقف الهجوم التركي على شمال سوريا.

وأضاف "ماكرون"، مساء اليوم الأحد، أن "الهجوم التركي يهدد بتسبب وضع إنساني لا يمكن تحمله ونشوب أزمة إنسانية"، لافتًا إلى أنه من المحتمل أن يساعد في عودة تنظيم داعش الإرهابي، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية".

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الماضي، عن بدء عملية عسكرية تحت عنوان «نبع السلام»، في شمال سوريا، ضد المسلحين الأكراد، وتنظيم داعش الإرهابي.

وعقد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، أمس السبت، اجتماعًا طارئًا؛ لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية، بناءً على طلب من مصر.

ومن جانبها، أدانت معظم الدول الأوروبية العدوان التركي على الأراضي السورية، محذرة من أن يتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية هناك.