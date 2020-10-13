العراق وفرنسا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشرك في العديد من المجالات

بحث وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم، مع القائم بالأعمال الفرنسي "جون نوبل بونيو"، آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وسبل تعزيزها.

وأوضح النجم -في بيان، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الثلاثاء- أنه تم أيضا بحث الاستعدادات الجارية لزيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى باريس خلال الأسبوع المقبل.

كما ناقش الجانبان، آليات تنفيذ مترو بغداد، وإعادة تأهيل مطار الموصل الدولي، من خلال مشاركة الشركات الفرنسية في تنفيذ المشروعين، ومشاريع أخرى، من بينها إنشاء مستشفى عام في قضاء سنجار، والاستثمار في حقول عكاز، فضلا عن إنشاء وتأهيل عدد من المحطات الكهربائية في عدد من المحافظات.