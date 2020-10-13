بلغاريا تسجل 587 إصابة جديدة و23 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة



سجلت بلغاريا 587 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية و23 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 915 شخصا.

وأفادت بوابة البيانات الرسمية -وفق ما نقلته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية اليوم الثلاثاء- بأن الإصابات الجديدة جاءت من أصل 4320 فحصا أجرته السلطات الصحية.

ووفقا للبيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا 8099 حالة ويبلغ عدد المصابين الذين يحتاجون إلى تلقي العلاج في المستشفيات 1221 شخصا من بينهم 65 في حالة خطيرة بوحدات العناية المركزة، وأضافت أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تعافى 128 شخصا.

وشهدت العاصمة صوفيا معظم الحالات الجديدة تليها بلوفديف ثم بلاغويفغراد.